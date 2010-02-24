Boeing 747-8F nach Moses Lake überführt

Am 22. Februar 2010 wurde der erste Boeing 747-8F Frachter vom Boeing Werksflughafen Paine Field nach Moses Lake überflogen, wo das Testflugprogramm weitergeführt wird.

Exakt zwei Wochen nach seinem Erstflug konnte der neuste Boeing 747 Vollfrachter von Everett nach Moses Lake überführt werden, wo die Initial Airworthiness Testflüge weitergeführt werden. Nach dem Erstflug musste im Boeing Werk die zusätzliche Testausrüstung eingebaut werden, damit der Jumbo weg vom Firmenflugplatz auf das Testgelände überflogen werden konnte. Neben diesen Arbeiten musste das General Electric GEnx-2B Triebwerk Nummer 1 ausgewechselt werden, da Teile der Niederdruckturbine während dem ersten Flug Schaden nahmen. Boeing und General Electric gehen davon aus, dass der Schaden durch Fremdkörper, die vom Triebwerk eingesaugt wurden, verursacht wurde. Sobald die erste Zulassungshürde von RC501 geschafft ist, werden die beiden anderen Testflugzeuge RC521 und RC522 zum Testflugprogramm stoßen. Die Hauptlast des Testflugprogramms wird in Palmdale, Kalifornien, stattfinden.