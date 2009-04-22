Boeing 747-8 es geht vorwärts

Boeing konnte kürzlich die zwei Flügel Hauptteile für den ersten neuen Jumbojet Boeing 747-8 Frachter fertig stellen.

Ein komplettes Flügelsegment hat eine Länge von 41,2 Meter, der neuste Jumbo wird eine Spannweite von 68,5 Meter haben. Die Flügelteile wurden nach den neuesten aerodynamischen Kenntnissen optimiert und werden dem neuen 747 zu besseren Leistungsdaten verhelfen als die der Boeing 747-400. Der Flügel gehört zu dem ersten Frachtjumbo, der später an den Erstkunden Cargolux abgeliefert wird.