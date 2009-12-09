Boeing 747-8 erster Triebwerkstest erfolgreich

Die ersten Triebwerkläufe fanden am Dienstagmorgen, dem 8. Dezember 2009, statt. Die Testläufe fielen zufriedenstellend aus.

Der neue Jumbo wird durch das moderne General Electric GEnx-2B angetrieben, das als sehr wirtschaftlich gilt und auf die neue Boeing 747 abgestimmt wurde. Am Dienstag wurden die vier Triebwerke an dem 747-8 Frachter erstmals angelassen und auf unterschiedlichen Leistungsstufen betrieben. Die Tests zeigten, dass alle Teilsysteme reibungslos funktionierten. Das erste Triebwerk wurde Bodenunabhängig mit dem APU Hilfstriebwerk gestartet, die anderen vier Triebwerke wurden ebenfalls Bodenunabhängig mit der Zapfluft des laufenden Triebwerks angelassen. Beim Herunterfahren musste die Abstelllogik zeigen, dass sie fehlerlos funktioniert. Die gewonnen Daten des ersten Triebwerkstests werden nun ausgewertet, bevor die Tests unter hoher Leistung durchgeführt werden.