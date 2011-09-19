Boeing 747-8 Erstauslieferung wird verschoben

Boeing gab am Freitag bekannt, dass die Erstauslieferung der Boeing 747-8F um einen Tag verschoben werden musste, Cargolux wird ihren ersten Frachtjumbo voraussichtlich erst am 20. September 2011 übernehmen.

Aus Industriekreisen war zu erfahren, dass Cargolux mit einigen Vertragsmodalitäten nicht einverstanden sei und sich daher ausserstande sähe, die Maschine am 19. September übernehmen zu können. Boeing gab am Freitag bekannt, dass sich die Ablieferung um einen Tag verzögern werde, hielt sich über die Gründe jedoch aus. Cargolux könnte die beiden Erstauslieferungen noch weiter verzögern und begründet die Vertragsprobleme mit dem Wechsel im Verwaltungsrat, welcher nach der Teilübernahme durch Qatar Airways verändert werden musste. Bei dem „Dash 8“ handelt es sich zweifelsfrei um den Leistungsstärksten Vollfrachter, der auf den Markt kommt, die Maschine kann bis zu 133,9 Tonnen Fracht über eine Nonstop Entfernung von 8.130 Kilometer transportieren.