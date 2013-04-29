Boeing 747-8 Ausstoss wird gedrosselt

Boeing produziert momentan monatlich zwei Boeing 747-8 Jumbos, die Produktion wird auf anfangs nächstem Jahr auf 1,75 Maschinen im Monat zurückgefahren.

Mit dieser Massnahme reagiert Boeing auf die schleppende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in der grössten Klasse. Der Produktionsvorrat liegt beim Jumbo Programm noch bei lediglich 64 Maschinen. Boeing konnte für den 747-8 110 Aufträge verbuchen, bis heute wurden 46 Jumbos ausgeliefert. Boeing rechnet erst ab 2014 mit einer besseren Nachfrage nach neuen Frachtflugzeugen in dieser Grössenkategorie.