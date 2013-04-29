Boeing 747-400 Frachter abgestürzt

Ein Boeing 747-400 Vollfrachter von National Air Cargo ist heute in Afghanistan kurz nach dem Start auf der Piste 03 abgestürzt und vollständig ausgebrannt.

Der Unfall ereignete sich auf dem Flugplatz Bagram, der Jumbo Frachter wurde von den US Streitkräften von National Air Cargo eingemietet und hätte in die USA fliegen sollen. Bei dem Absturz sind alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Die Unglücksmaschine ist auf die Kennung N949CA registriert und gehört der National Air Cargo, die häufig Flüge für das US Militär ausführt. Der Jumbo wurde 1993 produziert und flog anschliessend für Air France bevor er 2008 zum Frachtflugzeug umgebaut wurde. Über die Unglücksursache konnten die US Streitkräfte noch keine Angaben machen, die afghanischen Behörden schliessen einen Abschuss der Maschine durch Feindkräfte aus. Zum Unfallzeitpunkt herrschte moderater Wind aus östlicher Richtung, in der Umgebung des Flughafens waren Gewitterzellen gemeldet.OAKB 291150Z 10017G27KT 9999 VCTS SCT090CB BKN120 16/06 Q1013 NOSIG RMK BLU BLU OAKB 291050Z 11020G30KT 9999 SCT090 OVC120 16/05 Q1012 NOSIG RMK BLU BLU