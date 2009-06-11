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Boeing 747, überarbeitete Kabine bei United Airlines

11.06.2009 RK
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Kürzlich gab United bekannt, dass sie bei Boeing und Airbus Offerten für bis zu 150 neue Flugzeuge einreichen werde.

Die beiden grossen Verkehrsflugzeugbauer können weder den Grossraumjet Boeing 747-8 noch den Superjumbo Airbus A380 an die amerikanische Airline offerieren. Dafür verpasst United Airlines Teilen ihrer Boeing 747-400 und Boeing 767 Flotte eine neue Kabineneinrichtung. Wer bei United Airlines auf internationalen Flügen unterwegs sein wird, kann in naher Zukunft in der Business- und First Klasse mit komfortableren Sitzen rechnen, die man zu einem Bett umfunktionieren kann. Schauen Sie dazu den Umbauvideo an. Kabinenumbau Boeing 747-400 United Airlines
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