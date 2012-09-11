Boeing 737-900NG verkauft sich ausgezeichnet

Die Boeing 737-900ER der neusten Generation erreichte kürzlich die Marke von 500 Bestellungen.

Boeing hat diesen neuen Bestellrekord für die modernste Variante ihrer grössten Boeing 737 letzte Woche offiziell bekannt gegeben. Bislang liegen für die Boeing 737-900ER 537 Bestellungen von 17 Kunden in 10 Ländern vor. Seit Anfang des Jahres 2010 haben sich die Anzahl an Kunden und Bestellungen für die Boeing 737-900ER mehr als verdoppelt. Bei der Boeing 737-900 handelt es sich um die grösste 737, die Maschine kann bis zu 215 Passagiere über eine maximale Entfernung von 5.990 Kilometer transportieren.