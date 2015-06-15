Boeing 737-800 für Myanmar National Airlines

Übergabe Boeing 737-800 Myanmar National Airlines (Foto: Boeing)

Myanmar National Airlines hat ihre erste Boeing 737-800 empfangen.

Die 737 ist von GECAS geleast und besitzt als erste Maschine die neue Lackierung und die neue Inneneinrichtung der Myanmar National Airlines. Mit der neuen Boeing 737-800 will die Fluggesellschaft ihr Streckennetz international erweitern und ihren Passagieren ein noch besseres Flugerlebnis ermöglichen. Myanmar National Airlines besitzt das umfassendste Streckennetz innerhalb Myanmar und hat ihren Hauptsitz in Yangon.