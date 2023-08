Boeing 737-800 der Ethiopian abgestürzt

Heute Morgen, dem 25. Januar 2010, ist eine Boeing 737 der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Beirut ins Mittelmeer gestürzt.

Update 16.12

: Ein Team von 14 Spezialisten aus Äthiopien ist in Beirut eingetroffen, um die örtlichen Such- Betreuungs- und Rettungskräfte zu unterstützen. Neben Trümmerteilen konnten bisher nur Leichen aus dem Meer gefischt werden, es wird davon ausgegangen, dass leider niemand den Absturz überlebt hat.

An Bord von Flug ET409 befanden sich nach ersten Angaben der Behörden 83 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Die Boeing 737-800 startete vom Beirut Rafiq Hariri International Airport in Richtung Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Die Maschine ist nach Angaben der Flugplatzbehörde etwa fünf Minuten nach dem Start unvermittelt abgestürzt. Über dem Platz und in der näheren Region des Flughafens herrschte schlechtes Wetter mit starkem Regen und Turbulenzen. Ein terroristischer Hintergrund wird vorerst ausgeschlossen. Über die Anzahl Opfer ist noch nichts bekannt gegeben worden, die Such- und Rettungsaktion ist in vollem Gange.