Boeing 737-8 für Luxair

Luxair Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

Luxair hat sich laut einer Medienmitteilung von Boeing für die Beschaffung von vier Boeing 737-8 entschieden und wird damit ihre Boeing 737 Flotte ergänzen und längerfristig ersetzen.

Luxair wird zunächst zwei Boeing 737-8 leasen, die bereits im Sommer ausgeliefert werden sollen. Damit stellt die Fluggesellschaft sicher, dass sie ihren Kunden in der Hauptreisezeit im Sommer mehr Kapazität und Verbindungen zu mehr Zielen bieten kann. Darüber hinaus hat sie bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer zwei Boeing 737-8 direkt bestellt.

Die 737-8 wird im gesamten Streckennetz von Luxair für Flexibilität sorgen und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß um bis zu 20 Prozent senken. Im Durchschnitt wird jedes Flugzeug im Vergleich zu den Flugzeugen, die es ersetzt, jährlich bis zu acht Millionen Pfund CO2-Emissionen einsparen.

Luxair betreibt momentan vier Boeing 737-700 und vier Boeing 737-800. Neben den Schmalrumpfflugzeugen von Boeing setzt Luxair noch elf Q400 von Bombardier und einen Embraer E190 ein.