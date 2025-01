Boeing 737-8 für Eurowings

Starterlaubnis für eine der größten Flottenmodernisierungen im europäischen Luftverkehr: Die Lufthansa Group hat entschieden, 40 bestellte fabrikneue Flugzeuge des Typs Boeing 737-8 MAX an Eurowings zu vergeben.

Mit der schrittweisen Eingliederung neuer Kurz- und Mittelstreckenjets wird der Weg bereitet, dass Eurowings perspektivisch eine der jüngsten Flotten im europäischen Luftverkehr betreiben kann.

Die Value-Airline der Lufthansa Group erhält mit dem Zuschlag nicht nur Jets und Triebwerke neuster Technologie, die aufgrund ihrer Effizienz besonders sparsam und lärmarm fliegen. Eurowings erzielt darüber hinaus signifikante Fortschritte auf dem Weg zum nachhaltigeren Fliegen, denn Jets der neuesten Generation verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Kerosin und emittieren entsprechend weniger CO2. Die Bestellung von 40 fabrikneuen 737-Flugzeugen entspricht gemäß Listenpreis einer Investition von rund fünf Milliarden Dollar. Es ist damit das mit Abstand größte und teuerste Nachhaltigkeits-Projekt in der mehr als 30-jährigen Firmengeschichte von Eurowings.

Die Fluglinie aus Köln ist seit Ende der Pandemie dynamisch gewachsen und hat sich im sogenannten „Punkt-zu-Punkt-Verkehr“ eine starke Position unter den beliebtesten Airlines in Europa erarbeitet. Die britische Rating-Agentur Skytrax kürte das Unternehmen im Vorjahr zur Vier-Sterne-Airline. Inzwischen ist Eurowings Deutschlands größter Ferienflieger und Marktführer an Flughäfen wie Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn.

Die Auslieferung der ersten Boeing 737-8 MAX an Eurowings soll 2027 beginnen und wird mit insgesamt 40 Jets bis 2032 abgeschlossen sein. Die neuen Flugzeuge ersetzen sukzessive die Airbus A319-Flotte sowie ältere Modelle des Typs Airbus A320. Die Boeing 737-8 MAX bietet mit ihrer Kapazität für 189 Passagier:innen 39 zusätzliche Sitze im Vergleich zur A319. Eine deutlich höhere Reichweite macht sie zudem zur perfekten Besetzung auch für längere Mittelstrecken-Destinationen, die Eurowings verstärkt im Angebot hat. Eurowings Gäste können sich auf eine neu gestaltete Kabine mit mehr Komfort an Bord freuen und damit auf ein Reiseerlebnis, das modernsten Airline-Standards entspricht.

Wirtschaftlicher Erfolg macht Eurowings attraktiv für Investitionen. Dabei stehen wir in der Verantwortung, ökonomische und ökologische Fragen in Einklang zu bringen. Mit 40 Flugzeugen neuester Technologie legen wir das Fundament für eine erfolgreiche Eurowings Zukunft, die sich an ambitionierten Nachhaltigkeitszielen orientiert. Die größte Investition unserer Firmengeschichte zeigt, dass wir auf dem Weg Richtung emissionsarmes Fliegen schnell vorankommen – über deutlich weniger Treibstoffverbrauch, geringere Emissionen und signifikant weniger Lärm. Die hohe Kosteneffizienz der neuen Jets ermöglicht uns zudem, Eurowings Gästen weiterhin faire und attraktive Flugpreise anzubieten. Ohne einen solchen Technologiesprung wird sich eine Airline in den 2030er-Jahren kaum mehr erfolgreich am Markt bewegen können.