Boeing 737-7 ist zugelassen

Boeing 737-7 (Foto: Boeing)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat der kleinsten Boeing 737 MAX Version das Lufttüchtigkeitszeugnis erteilt, den Kundenauslieferungen steht nun nichts mehr im Wege.

Die Boeing 737-7 ist die kleinste Variante bei der Boeing 737 MAX. Das kleinste Modell verfügt über die größte Reichweite in der Boeing 737 MAX-Familie, sie kann nonstop Reichweiten von bis zu 3.800 Seemeilen (7.040 km) überwinden und ist speziell für Fluggesellschaften konzipiert, die von Flughäfen in großen Höhen und heißen Klimazonen aus operieren.

Das Zertifizierungsprogramm umfasste fast 700 Flugteststunden in 440 Testflügen und rund 350 Bodenteststunden, zehntausende Seiten Dokumentation sowie zahlreiche formelle Besprechungen mit der FAA. Die erste Maschine wird in Kürze an Southwest Airlines ausgeliefert.