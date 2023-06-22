Boeing 737-7 für Luxair

Luxair Boeing 737-7 (Foto: Boeing)

Luxair hat während der Paris Air Show bei Boeing vier Boeing 737-7 bestellt und wird damit bei dem kleinsten Boeing 737 MAX Muster Erstkunde in Europa.

Seit März 2023 hat Luxair vier 737-8 in Auftrag gegeben. Mit dieser Bestellung des kleinsten Musters aus der Boeing 737 MAX-Familie erhöht die Fluggesellschaft mit Hauptsitz Luxembourg auf acht Festbestellungen bei der neusten Boeing 737 Variante.

"Wir investieren weiterhin in das Wachstum von Luxair, und diese Vereinbarung über vier Boeing 737-7 ist ein weiterer Schritt zur Sicherung einer langfristigen Zukunft für unsere nationale Fluggesellschaft. Dieser Flugzeugtyp passt perfekt zu Luxair und wird den Anforderungen des Marktes gerecht. Die 737-7 bietet Platz für 160 Passagiere und wird Flexibilität im gesamten Streckennetz von Luxair bieten und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch deutlich senken. Dies wird uns dabei helfen, unserer Verpflichtung zu nachhaltigen Flügen noch näher zu kommen und gleichzeitig einmal mehr unsere Unterstützung für das von der IATA abgegebene Versprechen "Netto-Null-Emissionen bis 2050" zu demonstrieren", sagte Gilles Feith, CEO von Luxair.

Das kontinuierliche Engagement von Boeing für Nachhaltigkeit spiegelt sich in der fortschrittlichen Konstruktion der Boeing 737-7 und Boeing 737-8 wider. Im Durchschnitt spart jede 737 dieser neuen Generation jährlich bis zu acht Millionen Pfund CO2-Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzen. Darüber hinaus sind diese Flugzeuge leiser und verursachen eine um 50 Prozent geringere Lärmbelastung als die Vorgänger.