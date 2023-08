Boeing 737-200 in Nordkanada abgestürzt

Am 20. August 2011 ist eine Boeing 737-200 der First Air im Anflug auf den Flughafen von Resolute Bay abgestürzt, dabei kamen 12 von 15 Insassen ums Leben.

Flug 7F-6560 war in Yellowknife mit vier Besatzungsmitgliedern und elf Passagieren in Richtung Resolute Bay gestartet, wo er im Anflug abstürzte. Die Boeing 737-200 Combi war für die Aufnahme von 24 Fluggästen und fünf Frachtcontainer ausgelegt. Am Flughafen herrschte während der geplanten Ankunftszeit schlechtes Wetter mit tief hängenden Wolken und Nebelbänken. Wetterbericht: CYRB 201700Z CCA 20007KT 10SM VCFG SCT002 OVC009 07/06 A2982 RMK SF2ST6 SLP105 CYRB 201649Z 18013KT 5SM -DZ BR OVC003 RMK ST8