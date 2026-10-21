Boeing 737-10 ist zugelassen

Boeing 737 MAX 10 (Grafik: Boeing)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat der Boeing 737-10 die Zulassung erteilt, nach langer Verzögerung ist die längste Boeing 737 MAX endlich da.

Als erste Version der neuen Boeing 737 MAX-Familie wurde die Boeing 737-8 bereits 2017 zertifiziert. Die Boeing 737-9 folgte im Jahr 2018, doch dann brachten die Abstürze von zwei Boeing 737 MAX das Programm in die schwersten Turbulenzen in der Unternehmensgeschichte von Boeing. Erst im letzten August wurde dann das kleinste Familienmitglied, die Boeing 737-7, zugelassen.

Ursprünglich wollte der US-amerikanische Flugzeugbauer die Boeing 737-10 bereits im Jahr 2020 an die ersten Kunden übergeben. Als Antwort auf die beiden fatalen Abstürze von Boeing 737 MAX Maschinen in den Jahren 2018 und 2019 wurde die Boeing 737-10 mit einem verbesserten System zur Anstellwinkelüberwachung ausgerüstet. Laut Boeing liegen für die jüngste 737-Variante über 1500 Bestellungen vor.