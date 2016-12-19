Boeing 737 von SunExpress kriegen neue Winglets

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

31 Boeing 737-800 Jets von SunExpress erhalten Split Scimitar Winglets zur weiteren Treibstoffeinsparung.

Die Ferienfluggesellschaft SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, rüstet 31 Boeing 737-800 auf neue „Split Scimitar Winglets“ um, die größere Treibstoffersparnisse erzielen als die bisherigen „Blended Winglets“ an den Tragflächenspitzen. Die Airline hat für die Modifizierung der Flugzeuge mit JAT Technika einen entsprechenden Vertrag geschlossen und will mit den neuentwickelten Winglets und durch effizienteren Kerosineinsatz einen signifikanten Beitrag zum Umweltschutz leisten.

SunExpress Boeing 737-800 mit Split Scimitar Winglets (Foto: SunExpress)

Cemil Sayar, der technische Direktor von SunExpress dazu: „Mit dem Einsatz der Scimitar Winglets in unserer Flotte vom Typ Boeing 737-800 sparen wir Treibstoff, dienen somit gleichzeitig der Umwelt und der Effizienz. Bereits in diesem Winter wird SunExpress zwölf Flugzeuge mit den Scimitar Winglets in Betrieb haben. Die Umrüstung der übrigen 19 Jets ist für 2017 und 2018 geplant. Allein durch diese Maßnahme wird unsere Fluggesellschaft ihren Treibstoffverbrauch um zusätzlich 1,5 Prozent senken können.“