Boeing 737 müssen zur Inspektion

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA ordnet in einer verschärfenden Lufttüchtigkeitsanweisung den Austausch von Teilen im Steuermechanismus der Höhenrudersteuerklappe bei der Boeing 737 an.

Die ursprüngliche Lufttüchtigkeitsanweisung für dieses Problem wurde bereits im Frühjahr 2010 ausgegeben und musste wegen verschiedenen Schäden, die nach den angeordneten Inspektionen gemeldet wurden, nun verschärft werden. Die neu ausgegeben AD fordert eine komplette Auswechslung der störungsanfälligen Teile. Die Fluggesellschaften müssen betroffene Maschinen aus der Baureihen Boeing 737-600, -700, -700C, -800, -900 und -900ER innerhalb von fünf Jahren nachrüsten. Eine Modifikation wird rund 9.000 US Dollar kosten, falls sie nicht schon durchgeführt wurde. Maschinen die nach dem April 2010 gebaut wurden, sind bereits mit den neuen Bauteilen ausgeliefert worden.