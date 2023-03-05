Boeing 737 für Great Bay Airlines

Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Great Bay Airlines hat bei Boeing 15 Boeing 737-9 bestellt, der Newcomer aus Hongkong will auch Boeing 787 kaufen.

Die noch junge Fluggesellschaft Great Bay Airlines (GBA) will mit der Boeing 737-9 ab Hongkong das Streckennetz weiter ausbauen. Die modernen Schmalrumpfflugzeuge von Boeing sollen in naher Zukunft das Rückgrat der Flotte von Great Bay Airlines stellen. Neben den 15 bestellten Boeing 737-9 beinhaltet die Vereinbarung auch die Kaufabsicht über fünf Boeing 787 Dreamliner.

GBA betreibt eine reine Boeing Flotte, die derzeit aus drei Boeing 737-800-Jets besteht und damit vier Ziele anfliegt, darunter Bangkok, Taipeh, Tokio und Seoul. Die Fluggesellschaft plant außerdem die Beschaffung einer Reihe weiterer 737-800, um ihren Expansionsbedarf vor der Einführung der 737-9 zu decken.