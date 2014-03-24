Boeing 737 Rate erreicht 42 Maschinen

Bei der Produktionssteigerung bei der Boeing 737 Familie konnte kürzlich der Meilenstein von monatlich 42 Flugzeugen erreicht werden.

Die Nachfrage und der Bestellüberhang in der Single Aisle Familie bei Boeing liegt nach wie vor hoch, daher hat sich der US-amerikanische Flugzeughersteller vor ein paar Jahren entschieden, die Produktionsrate kontinuierlich von 31,5 auf 47 Maschinen im Monat hochzufahren, diese Rate soll 2017 erreicht werden. Die erste Maschine, die unter der neuen Produktionsrate von 42 Maschinen gebaut wurde, wird in etwa drei Wochen an airberlin ausgeliefert, welche die Maschine wiederum an Transavia France weiter vermieten wird.