Boeing 737 MAX in der Endfertigung

Boeing 737 MAX 8 Production (Foto: Boeing)

Boeing hat mit der Endmontage der ersten Boeing 737 MAX 8 begonnen, dies hat der US-amerikanische Flugzeugbauer am 15. September 2015 bekanntgegeben.

Der erste Rumpf wurde in Renton, Washington am 21. August angeliefert. Die Standardrümpfe der Boeing 737 werden in Wichita, Kansas bei Aerosystems gebaut und anschliessend mit dem Zug nach Renton transportiert. Bei dem ersten Boeing 737 MAX 8 Rumpf wurden dann weitere Systeme und die Isolation eingebaut. Anschliessend wurden auf der neuen Fertigungslinie die Tragflächen mit dem Rumpf verheiratet.

Boeing beabsichtigt den ersten Boeing 737 MAX 8 Prototyp noch in diesem Jahr fertigzustellen. Der Jungfernflug ist für Anfang 2016 geplant. Boeing konnte für die überabeitete 737 MAX inzwischen 2869 Bestellungen von 58 Kunden entgegennehmen.

Video: Boeing 737 Produktion