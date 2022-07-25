Boeing 737 MAX für Delta

Delta Air Lines Boeing 737 MAX 10 (Foto: Boeing)

Delta Air Lines hat während der Farnborough International Airshow bei Boeing 100 Boeing 737 MAX 10 bestellt.

Neben dieser Festbestellung über 100 Boeing 737 MAX 10 hat Delta Air Lines auch Optionen auf 30 weitere Flugzeuge dieses Typs in den Auftrag eingehandelt. Die Boeing 737 MAX 10 ist die grösste Boeing 737 MAX und befindet sich noch in der Flugerprobung. Boeing hat für die längste Boeing 737 MAX Variante bereits mehr als 600 Bestellungen, die Indienststellung wird im nächsten Jahr erwartet.

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