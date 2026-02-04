Boeing 737 MAX für Air Cambodia

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Air Cambodia hat zusammen mit dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing eine Erstbestellung über zwanzig Boeing 737 MAX Verkehrsflugzeuge bekanntgegeben.

Der Boeing 737 MAX Auftrag wurde an der Singapore Air Show unterzeichnet. Air Cambodia bestätigte bereits im Dezember 2025 eine Festbestellung von zehn Boeing 737-8 Flugzeugen mit Optionen auf zehn weitere Maschinen. Der Auftrag war zuvor auf Boeings Website für Bestellungen und Auslieferungen als nicht näher spezifiziert aufgeführt.

Air Cambodia plant, die treibstoffeffiziente 737-8 zur Modernisierung und Erweiterung ihrer Flotte einzusetzen und neue Direktverbindungen in Nord- und Südostasien aufzubauen. Das Flugzeug bietet eine Reichweite von bis zu 3.500 Seemeilen (6.480 km) und kann in einer Zweiklassenkonfiguration bis zu 178 Passagiere befördern. Gleichzeitig werden Treibstoffverbrauch und Emissionen im Vergleich zu Flugzeugen älterer Generationen um rund 20 Prozent reduziert.