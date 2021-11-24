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Boeing 737 MAX bei Silkair

24.11.2021 PS
Boeing 737 MAX-8 Silkair
Boeing 737 MAX-8 Silkair (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Silkair hat am 23. November 2021 den Betrieb mit der Boeing 737 MAX-8 aufgenommen, die Airline hat 31 Boeing 737 MAX-8 gekauft.

Silkair hat bereits im November 2012 bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing einen Auftrag über 31 Boeing 737 MAX-8 finalisiert. Nach vielen Problemen bei der Boeing 737 MAX ging die Singapore Airline Tochter mit ihrer ersten Boeing 737 MAX-8 am Dienstag nun an den Start. Der kommerzielle Erstflug mit dem neuen Jet führte Silkair von Singapur nach Phuket durch. Die 9V-MBC flog sowohl am Vormittag als auch am Abend von Singapur nach Phuket und wieder zurück.

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