Boeing 737 MAX absolvierte Jungfernflug

Boeing 737 MAX 8 Erstflug (Foto: Boeing)

Am Freitag, den 29. Januar 2016, absolvierte die Boeing 737 MAX 8 ihren erfolgreichen Erstflug.

Die Boeing 737 MAX 8 startete um 09 Uhr 46 auf dem Renton Field zu ihrem Jungfernflug. Am Steuer waren die beiden Testpiloten Ed Wilson und Craig Bomben. Das Flugzeug erreichte während dem Erstflug eine Höhe von 25.000 Fuss (7.621 Meter) und eine Geschwindigkeit von 250 Knoten (463 km/h). Nach zwei Stunden und 47 Minuten landete die Boeing 737 MAX 8 sicher auf dem Boeing Field in Seattle. Boeing wird das Flugtestprogramm mit vier Flugzeugen bestreiten, die erste Serienmaschine soll im dritten Quartal 2017 an Southwest Airlines ausgeliefert werden.