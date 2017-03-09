Boeing 737 MAX 8 ist zugelassen

Boeing 737 MAX Airshow Flying Programm (Foto: Boeing)

Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat der Boeing 737 MAX 8 die Musterberechtigung zugesprochen.

Heute hat Boeing laut eigenen Angaben die Zulassung für ihre neuste Boeing 737 Variante erhalten. Die Boeing 737 MAX 8 startete am 29. Januar 2016 zu ihrem Jungfernflug und absolvierte in gut einem Jahr das ganze Zertifizierungsprogramm. Die Musterberechtigung ebnet nun den Weg für die Auslieferung der ersten Kundenmaschine, diese soll in den nächsten Monaten ausgeliefert werden.

Die erste Boeing 737 MAX 8 wird im Sommer wahrscheinlich von dem europäischen Großkunden Norwegian Air Shuttle übernommen. Launch Customer Southwest Airlines will die erste Boeing 737 MAX 8 erst am 1. Oktober in Betrieb nehmen.

Boeing 737 MAX on Flying Display