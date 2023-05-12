Boeing 737 MAX 10 für Ryanair

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair hat bei Boeing eine weitere Großbestellung platziert, die Fluggesellschaft aus Irland will bis zu 300 Boeing 737 MAX 10 kaufen.

Der Kaufvertrag umfasst laut Boeing und Ryanair 150 Festaufträge für die Boeing 737 MAX 10 und 150 Optionen auf weitere Boeing 737 MAX Flugzeuge. Nach Abschluss der Transaktion und vorbehaltlich der Ausübung aller Optionen wird dieses Geschäft zu den derzeitigen Listenpreisen mit über 40 Milliarden US-Dollar bewertet. In Anbetracht der Größe und des Umfangs dieser Bestellung muss sie von den Aktionären auf der Hauptversammlung von Ryanair am 14. September 2023 genehmigt werden.

Die neuen treibstoffeffizienten B737 MAX 10-Flugzeuge von Boeing verfügen über 228 Sitze (21 Prozent mehr als die Boeing 737 NG), und die schrittweise Auslieferung zwischen 2027 und 2033 wird Ryanair in die Lage versetzen, mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze für Piloten, Kabinenpersonal und Ingenieure zu schaffen, um ein diszipliniertes Verkehrswachstum von 80 Prozent von 168 Millionen Passagieren im Jahr auf 300 Millionen pro Jahr bis im März 2034 zu ermöglichen.

Ryanair geht davon aus, dass 50 Prozent dieser Auslieferungen ältere Boeing 737 NG Flugzeuge ersetzen werden, so dass Ryanair weiterhin eine der jüngsten, treibstoffeffizientesten und ökologisch nachhaltigsten Flugzeugflotten in Europa betreiben kann.