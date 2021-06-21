Boeing 737 MAX 10 abgehoben

Boeing 737 MAX 10 Erstflug (Foto: Boeing)

Die Boeing 737 MAX 10 ist am 18. Juni 2021 mit dem Jungfernflug ins Flugtestprogramm eingestiegen.

Der Boeing 737 MAX 10 Prototyp startete am Freitag um 10:08 Uhr auf dem Boeing Werksflugplatz in Renton zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Pilotiert wurde die Boeing 737 MAX 10 durch die Chefpilotin Jennifer Henderson und Jim Webb als Copilot. Der Erstflug dauerte 2 Stunden und dreissig Minuten und verlief laut Boeing reibungslos. Boeing hat für die längste Boeing 737 MAX Variante bereits 483 Bestellungen, die Indienststellung wird nicht vor 2023 erwartet.