Boeing 737 Ausstoss muss gedrosselt werden

Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Boeing sieht sich wegen Fertigungsmängeln am Rumpf gezwungen, die Produktion der Boeing 737 MAX vorübergehend zu drosseln.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer informierte gestern, dass die Auslieferungen bei der Boeing 737 MAX gedrosselt werden müsse. Grund dafür seien Fertigungsmängel am Rumpf, die Mängel führen zu ausgedehnteren Inspektionen und Nacharbeiten. Der Rumpf wird von Spirit AeroSystems zugeliefert. Boeing erklärte, dass es sich nicht um ein akutes Sicherheitsrisiko handle und die Boeing 737 Max Flotte, die im Flugbetrieb stehe, nicht beeinträchtige. Es gehe um eine Anzahl von Boeing 737 Maschinen, welche sich noch in der Produktion befänden.

Konkret geht es um ein nicht sauber standardisiertes Produktionsverfahren für zwei Beschläge, die im hinteren Rumpfteil angebracht werden. Das aktuelle Problem betrifft hauptsächlich Modelle der Boeing 737 MAX 8. Die Boeing 737 Rümpfe werden bei AeroSystems in Wichita gebaut und anschliessend mit der Bahn über eine Strecke von rund 3.700 Kilometern von Wichita nach Renton transportiert.