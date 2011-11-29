Boeing übergibt zweite 777 an Biman

Boeing hat am 23. November 2011 die zweite Boeing 777-300ER an Biman Bangladesh Airlines übergeben.

Auf ihrem Überführungsflug nach Bangladesch transportierte die 777-300ER mehr als 4.000 Kilogramm Hilfsgüter für die Not leidende Bevölkerung. Bei der Boeing 777-300ER handelt es sich um das grösste Modell aus der 777 Familie. Boeing konnte für die 777-300ER bis heute mehr als 590 Bestellungen entgegennehmen, für das ganze Boeing 777 Programm konnte der US Flugzeugbauer mehr als 1300 Aufträge sammeln. Bei der 777 handelt es sich um das grösste zweimotorige Zivilflugzeug.