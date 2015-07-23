Boeing übergibt ersten 787 Dreamliner an Japan

ZA001 Boeing 787 first flight (Foto: Boeing)

Boeing hat am 7. Juli 2015 den ersten Dreamliner an Japan übergeben. Nun wird der erste Dreamliner Prototyp auf dem Centrair-Flughafen in Nagoya ausgestellt.

Der ZA001 verfügt über eine Testkabine ohne Innenausstattung. Bereits am 21. Juni 2015 absolvierte er aus Everett seinen letzten Flug nach Japan. Am Steuer sassen die beiden Boeing-Testpiloten Mike Carriker und Randy Neville, wie schon beim Erstflug 2009.

Japan ist ein wichtiger Zulieferer des 787-Programms, denn dort entstehen unter anderem Flügel und Rumpfsektionen des Dreamliners. Es ist ausserdem der grösste Kunde des Dreamliners. All Nippon Airways und Japan Airlines haben zusammen bereits 128 Dreamliner bestellt.