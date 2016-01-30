Boeing übergibt erste 777 an Swiss

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Boeing und Swiss International Air Lines (SWISS) feiern die Auslieferung der ersten 777-300ER (Extended Range) der Airline.

Das neueste Mitglied der SWISS Flotte landete heute in Zürich nach einem nonstop Auslieferungsflug von 8.418 Kilometern, vom Boeing Everett Delivery Center in Everett, Washington.

„Die Auslieferung unseres ersten Flaggschiffs leitet eine neue Ära der Schweizer Luftfahrtgeschichte ein“, sagte Harry Hohmeister, CEO von SWISS. „Von heute an werden unsere Kunden eine neue Dimension des Flugreiseerlebnisses genießen.“

Die 777-300ER ist das neue Flaggschiff der SWISS-Langstreckenflotte und verfügt über 340 Sitze, acht in der First Class, 62 in der Business Class und 270 in der Economy Class, und bietet drahtlosen Internetzugang im ganzen Flugzeug. Die SWISS 777-300ER ist mit einer vollständig neu gestalteten Kabine ausgestattet, um den Komfort für Passagiere weiter zu steigern. Die 777-300ER wird zunächst auf der Route Zürich – New York JFK eingesetzt.

„Wir sind stolz darauf, dass eine so renommierte Airline wie SWISS nun unser neuester Boeing 777 Betreiber ist“, sagte Boeing Commercial Airplanes President and CEO Ray Conner. „Die 777-300ER wird dem SWISS Netz höchste Effizienz und Leistungsfähigkeit bieten. Die Mitarbeiter von Boeing sind sehr stolz, dass die Airline dieses hervorragende Flugzeug als ihr Flaggschiff einsetzen wird.“

Die 777-300ER ist eines der treibstoff- und kosteneffizientesten Flugzeuge seiner Klasse und ist mit einer Abflugspünktlichkeit von 99,5 Prozent das verlässlichste Twin-Aisle-Flugzeug der Welt. Zudem ist es das Flugzeug mit der größten Frachtladekapazität aller Passagierflugzeuge im Dienst. Zusätzlich zu dieser Lieferung liegen Boeing Bestellungen für weitere acht 777-300ER Flugzeuge für SWISS vor.

SWISS ist Teil des Lufthansa Konzerns und bedient ab Zürich und Genf 104 Destinationen in 48 Ländern. Mit einer Flotte von 92 Flugzeugen befördert SWISS jährlich über 16 Millionen Passagiere.

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