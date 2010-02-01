Boeing: Lieferverschiebungen gehen zurück

Boeing meldet einen Rückgang der Anzahl beantragter Lieferverschiebungen für ihre Flugzeuge und hält ihre 737 Produktion für einen Aufschwung bereit.

Anlässlich des Jahresrückblicks am 27. Januar 2010 gab CEO James McNerney bekannt, Boeing habe 2009 Lieferungen für 271 Flugzeuge auf Anfrage der Airlines verschieben müssen, 52 Prozent davon in der zweiten Jahreshälfte. Die Anträge seien jedoch von 87 im dritten Quartal auf 57 im vierten Quartal zurück gegangen. Boeing hatte im letzten Jahr angekündigt, dass sie die 777 Produktion ab Juni 2010 von sieben auf fünf pro Monat zurückfahren und vorgesehene Erhöhungen der 747 und 767 Linien vorerst verschieben werde. Die amerikanische Flugzeugherstellerin konnte im letzten Jahr 372 Maschinen des 737 Typs ausliefern und eine Produktionsrate von 31 pro Monat aufrecht erhalten. Für 2010 seien alle Liefertermine vergeben und das Jahr 2011 sei sogar bereits überbucht. Ihr vertraglicher Backlog steht bei 3.376 Flugzeugen im Gesamtwert von US$250 Milliarden.