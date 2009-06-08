Boeing: Lieferungen stabil, Bestellungen rückläufig

Boeing Co. konnte im Mai die Lieferungen aufrechterhalten, meldet jedoch einen weiteren leichten Rückgang bei den Flugzeugbestellungen.

Gemäss Angaben auf der Website der Flugzeugherstellerin lieferte Boeing im Mai 41 Jets aus, eine Maschine mehr als im selben Monat des Vorjahres. Gleichzeitig gingen jedoch die Aufträge von 67 im letzten Jahr auf zwanzig zurück. Obwohl diese massiv kleinere Zahl auf den Rückgang der Nachfrage deutlich hinweist, konnte die amerikanische Produzentin einen Rekordüberhang bei den Bestellungen aufbauen, der ihr über die kargen Zeiten hinweg helfen soll, solange die Stornierungen nicht noch stärker zunehmen. Im Mai hatte sie von 14 Airlines Aufträge für Boeing 737, 777 und 787 Flugzeuge erhalten. Boeing ist ausserdem im Militärbusiness tätig, welches rund die Hälfte der Gesamteinnahmen ausmacht. Die Anzahl der Bestellungen seit Anfang Jahr sind in der letzten Woche auf 65 gestiegen, begleitet von ebenso vielen Stornierungen.

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