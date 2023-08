Bmibaby ernennt neuen MD

Julian Carr tritt die Stelle des Managing Direcor bei bmibaby an und ersetzt damit Crawford Rix.

Carr kam im Mai 2008 als Commercial Director zur Airline und war in dieser Position für das Einnahmen Management, die Netzwerkplanung, Marketing, PR, Kundendienst und E-Commerce verantwortlich. Davor arbeitete er zwei Jahre für IATA in Montreal, wo er ebenfalls für das Marketing und Business Developement zuständig war. Vor seinem Einstieg in die Airline Industrie sammelte Carr zehn Jahre lang Berufserfahrung in der Unterhaltungsbranche und arbeitete für Virgin und Blockbuster. Er ist ausserdem ein qualifizierter Privatpilot.