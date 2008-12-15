Bmi kürzt Treibstoffzuschläge

Bmi will die Treibstoffgebühren auf allen Regionalflügen abschaffen.



Die Kürzungen gelten ab dem 17. Dezember auf Flügen von sieben britischen Flughäfen aus in 14 Destinationen Europas und Englands. Die Aktion folgt einen Monat nach dem Abbau der Treibstoffgebühren im europäischen und englischen Netzwerk der bmi bei Flügen aus London Heathrow. Auf diese Weise soll das Business- und Freizeitreisegeschäft wieder angekurbelt werden.

Haben Sie die neueste Newssendung auf FliegerWeb.com schon gesehen?