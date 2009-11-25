Bmi kürzt Routen

Bmi muss fünf Routen ab Heathrow fallenlassen, um in den weiterhin harten Marktverhältnissen bestehen zu können.

Die von Lufthansa übernommene Airline wird Flüge von London Heathrow nach Tel Aviv, Kiev, Amsterdam und Brüssel aus ihrem Angebot streichen. Auf der Strecke Heathrow – Kairo kommt ab April 2010 eine kleinere A321 zum Einsatz und ersetzt die Airbus A330. Damit soll die Rentabilität der Airline verbessert werden. Dabei kann sie auf die volle Unterstützung der Lufthansa zählen. Ihr Netzwerk in Grossbritannien und Irland will bmi unverändert beibehalten.