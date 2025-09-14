Bluetooth bei TAP Air Portugal auf der Langstrecke

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal hat das Unterhaltungsangebot an Bord in seinen Langstreckenflugzeugen durch ein Software-Update verbessert.

Passagiere der Economy Class können damit ihre persönlichen Bluetooth-Kopfhörer an die individuellen Bildschirme des Bordunterhaltungssystems anschließen. Diese Innovation unterstreicht die Bemühungen der Fluglinie, ein noch komfortableres und nachhaltigeres Reiseerlebnis zu bieten.

Die Bluetooth-Technologie bringt für die Passagiere mehr Komfort und Bequemlichkeit und in der Regel eine bessere Klangqualität als die kostenlos zur Verfügung gestellten Einwegkopfhörer. Zugleich bedeutet die neue Funktion auch eine Verringerung der Umweltbelastung. Denn mit dieser Änderung reduziert TAP den Verbrauch von Kunststoff und elektronischen Einwegmaterialien.

Die Initiative reiht sich ein in andere Maßnahmen, die die Fluggesellschaft bereits im Bereich der Nachhaltigkeit umgesetzt hat, etwa die Ausgabe von Kopfhörern nur auf Wunsch der Passagiere und die Neugestaltung der Verpackung für Kopfhörer in der Economy und Business Class.

Die Langstreckenflotte von TAP, bestehend aus 19 Airbus A330neo und 13 Airbus A321neo LR der neuesten Generation, ist bereits mit der neuen Software ausgestattet.

In den drei Airbus A330ceo-Flugzeugen der vorherigen Generation, die Teil der Langstreckenflotte der Fluggesellschaft sind, ist die Bluetooth-Funktion nicht verfügbar.

Alle Informationen zum Unterhaltungsprogramm an Bord von TAP Air Portugal finden Sie hier.

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 2500 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 33 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 14 in Mittel- und Südamerika, 12 in Afrika und im Nahen Osten und 42 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.