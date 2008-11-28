Blue1 entlässt Piloten und kürzt Strecken

Blue1, die finnische Tochtergesellschaft der SAS, will einige Piloten vorübergehend freistellen und ihren Routenplan an die sinkende Nachfrage anpassen.

Rund 100 Piloten sollen für etwa zehn Tage zwischen Januar und Mai beurlaubt und weniger rentable Strecken im Winter aus dem Flugplan gestrichen werden. Ein Sprecher der Blue1 sagte, die Airline habe ihre Kapazität leicht gesenkt und die Passagierzahlen seien um etwa 10% zurückgegangen. Man überlege auch, von zwei Flugzeugtypen auf eines zu reduzieren, da die MD90 nun zu gross sei. Eine wahrscheinliche Option wäre, ganz auf die kleinere Boeing der Serie 737-600 zu wechseln.