Blue Line übernimmt Airbus A310VIP

Der französische Nischenanbieter Blue Line konnte mit dem Airbus A310VIP einen weiteren Luxusliner in seine Flotte übernehmen.

In dem Airbus A310VIP finden 78 First Class Passagiere Platz. Bei dem Airbus A310-300 wurden neben der Luxusausstattung zwei zusätzliche Tanks eingebaut, die es der Maschine ermöglichen, Nonstopflüge von bis zu dreizehn Stunden durchzuführen. Blue Line aus Paris will das Flugzeug an Reisegruppen oder Staatsdelegationen verchartern. Laut Aussagen der Gesellschaft scheint bereits ein grosses Interesse von Staaten vorhanden zu sein, die ihre Regierenden mit der Maschine auf Auslandsreisen schicken wollen.