Blue Air kauft Boeing 737 MAX

Air Blue Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Auf der Paris Air Show haben Boeing und Blue Air am Dienstag eine Bestellung für sechs Boeing 737 MAX Flugzeuge verkündet.

Dieser Auftrag wurde bereits im Vorfeld der Paris Air Show ausgehandelt und unter einem ungenannten Kunden in den Auftragsbüchern von Boeing geführt. Die rumänische Fluggesellschaft Blue Air wird außerdem weitere sechs Boeing 737 MAX und sechs Next-Generation 737-800 Flugzeuge von der Air Lease Corporation mieten.

Die rumänische Fluggesellschaft Blue Air wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bukarest. Die Airline hat sich als Low Cost Carrier positioniert und betreibt inzwischen 28 Flugzeuge aus der Boeing 737 Familie.