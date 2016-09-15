Blue Air gibt neue Strecke ab Hamburg bekannt

Blue Air Boeing 737 (Foto: Blue Air)

Ab dem 3. Juni 2017 nimmt Blue Air eine neue Verbindung von Hamburg nach Cluj-Napoca in Rumänien auf.

Die rumänische Fluggesellschaft wird Norddeutschland ganzjährig zweimal pro Woche jeweils mittwochs und samstags mit der Kulturstadt in Transsilvanien verbinden. Cluj-Napoca ist ein komplett neues Ziel im Streckennetz von Hamburg Airport und wurde noch nie zuvor ab Hamburg angeflogen.

Cluj-Napoca ist die zweitgrößte Stadt Rumäniens und gilt inoffiziell als die Hauptstadt der zentral gelegenen Region Transsilvanien. In Cluj-Napoca kommen Kulturliebhaber auf ihre Kosten: Hier können unzählige historische Burgen, Festungen, botanische Gärten, Museen und Parks erkundet werden. Auch die Kunst- und Musikszene von Cluj-Napoca ist umfangreich und bietet etwas für jeden Geschmack, von klassisch bis modern. Die Stadt stellt zudem einen idealen Ausgangspunkt für Reisen in die zahlreichen Städte und Dörfer der sagenumwobenen Region Transsilvanien oder in das Gebirge der Karpaten dar.

Mit ihrer neuen Verbindung kommt Blue Air der großen Nachfrage nach Flügen von Hamburg in osteuropäische Städte nach. Aufgrund der guten Nachfrage erhöht Blue Air zusätzlich die Frequenzen ihrer bestehenden Strecke nach Bukarest: Ab dem Sommerflugplan 2017 verbindet die Fluggesellschaft Hamburg dreimal statt wie bisher zweimal wöchentlich mit der rumänischen Hauptstadt und fliegt dann dienstags, freitags und sonntags nach Bukarest.

Die Flüge nach Cluj-Napoca sind ab sofort buchbar. Die Tickets sind ab 29,95 Euro (inklusive Steuern) pro Strecke erhältlich.

Flughafen Hamburg