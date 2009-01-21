Blitzstreik bei Contact Air führt zu Ausfällen bei Lufthansa

Lufthansa meldete den Ausfall von fünfzehn Flügen heute morgen aufgrund eines Streiks bei Partner Airline Contact Air.

Contact Air betreibt im Auftrag von Lufthansa einige Inland- und Europaflüge. Heute morgen ab 04.30 Uhr streikten bei der regionalen Airline einige Piloten während fünf Stunden, worauf fünfzehn Flüge der Lufthansa nach Düsseldorf, Hannover, Hof, Nürnberg und Stuttgart gestrichen werden mussten. Die Gewerkschaft der Piloten bei Contact Air verleiht mit dem Streik ihrer Forderung nach Lohnverhandlungen nochmals Druck. Der erste Vertrag zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern lief im Juli ab.

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