Blick ins Lost and Found vom London City Airport

50.000 Britische Pfund in bar, ein Beutel mit Diamanten, eine Rolex Uhr, der Schlüssel zu einem Porsche und ein vollständig unterzeichnetes Scheckbuch. Nein, dies ist nicht der Inhalt der Handtasche eines It-Girls. All diese Gegenstände sind erstaunlicher

Um Passagiere zu animieren am Flughafen vorsichtiger mit ihren Besitztümern umzugehen hat der englische Stadtflughafen eine Top Ten-Liste der ungewöhnlichsten und häufigsten Fundgegenstände veröffentlicht.

Sexspielzeug, Zahnprothesen, ein Glasauge und ein künstlicher Schädel sind nicht unbedingt Gegenstände, welche in einem Fundbüro vermutet werden. Elektronikartikel wie iPads, Mobiltelefone und Laptops hingegen sind übliche Verdächtige am Lost and Found Schalter. Die einmalige Lage im Stadtzentrum und das rasche Check-in machen den London City Airport besonders beliebt bei Reisenden, welche ein gewisses Tempo und ihre Privatsphäre schätzen. Zur Kundschaft zählen beispielsweise die königliche Familie, britische Premierminister, Grössen aus dem Musik- und Showbusiness und Profisportler, wie zuletzt die Mannschaft des FC Bayern München mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri.1. 50.000 englische Pfund in bar 2. Ein Beutel mit Diamanten 3. Unterschriebenes Scheckbuch 4. Sexspielzeug 5. Künstlicher Schädel 6. Glasauge 7. Zahnprothese 8. Perücken 9. Designer Uhr (Wert über 10.000 Franken) 10. Sexmagazine1. Gürtel 2. Kleidungsstücke 3. Mobiltelefone 4. iPads 5. Regenschirme 6. Kameras 7. Kindle E-Book Reader 8. Autoschlüssel 9. Laptops 10. Schuhe

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