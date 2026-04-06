Binter baut Spaniennetz aus

Binter Canarias Embraer E195-E2 (Foto: Binter Canarias)

Binter Canarias startet neue Inlandverbindung von Lanzarote nach Santander, dabei kommt ein Embraer E195-E2 zum Einsatz.

Binter Canarias hat eine neue Inlandverbindung zwischen der Kanareninsel Lanzarote zum Flughafen Seve Ballesteros-Santander eröffnet und damit eine erste regelmässig bediente Festlanddestination ausserhalb Madrids aufgenommen. Ab Lanzarote haben die Fluggäste Umsteigemöglichkeiten zu allen Binter Destinationen innerhalb der Kanaren.

Die Strecke wird mit modernen Flugzeugen des Typs Embraer E195-E2 bedient und unterstützt Binters Full-Service-Modell, das Handgepäck, kostenloses Bordcatering und nahtlose Inselverbindungen umfasst. Passagiere können ohne Aufpreis über das umfangreiche regionale Streckennetz der Airline zu anderen Kanarischen Inseln weiterreisen.