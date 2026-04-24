Binter Canarias fliegt nach La Rioja

Binter Canarias Embraer E195-E2 (Foto: Binter Canarias)

Binter Canarias erweitert ihr Inlandsnetz mit einer neuen Direktverbindung zwischen den Kanarischen Inseln und Nordspanien. Ab Sommer 2026 werden Flüge zum Flughafen Logroño-Agoncillo angeboten.

Ab dem 17. Juni fliegt die Airline zweimal wöchentlich zwischen La Rioja und dem Flughafen Gran Canaria, jeweils mittwochs und sonntags. Dieser Schritt stärkt Binters Präsenz in Nordspanien und ergänzt die bereits angekündigte Verbindung nach Vitoria-Gasteiz. Die Airline positioniert die neue Verbindung als Teil ihrer Strategie zur Verbesserung der Konnektivität zwischen dem spanischen Festland und den Kanarischen Inseln.

Ein besonderes Merkmal der neuen Route sind Binters kostenlose Inselumsteigemöglichkeiten. Passagiere können so ohne Aufpreis von oder zu jeder Kanarischen Insel reisen – dank des umfangreichen regionalen Netzes mit rund 220 täglichen Flügen.

Die Flüge werden mit dem Flugzeugtyp Embraer E195-E2 durchgeführt, der eine Single-Aisle-Konfiguration ohne Mittelsitze und erhöhten Komfort an Bord bietet. Snacks und Handgepäck sind im Standard-Service inbegriffen.

Tickets sind ab sofort über die Vertriebskanäle von Binter erhältlich. Die Fluggesellschaft bewirbt zudem Zusatzprodukte wie Stopover-Optionen und Reisepässe für mehrere Inseln, um den Tourismus im gesamten Archipel zu fördern.