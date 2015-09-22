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Binter übernimmt ersten ATR 72-600

22.09.2015 JS
ATR 72-600 Binter
ATR 72-600 Binter (Foto: ATR)

Die spanische Regionalfluggesellschaft Binter konnte am 16. September 2015 in Toulouse ihren ersten ATR 72-600 übernehmen.

Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz auf den Kanarischen Inseln wird über zwei Kaufverträge aus den Jahren 2014 und 2015 insgesamt zwölf ATR 72-600 beschaffen. Bei Binter sind die ATR 72-600 für 70 Fluggäste ausgelegt. Die Fluggesellschaft benutzt die neuen ATR 72-600 für Flüge zwischen den verschiedenen Kanaren Inseln und im internationalen Verkehr werden Madeira, Marrakesch, Casablanca, Agadir und El Aaioun angeflogen.

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