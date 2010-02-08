Biman erhält neue Boeings

Biman Bangladesh Airlines hat in der letzten Woche zwei neue Boeing Flugzeuge in Empfang genommen.

Bei den Maschinen der amerikanischen Flugzeugherstellerin handelt es sich um eine des Typen B777-200ER und eine B737-800. Die nationale Fluggesellschaft von Bangladesh präsentierte ausserdem gleich ein neues Logo und eine neue Lackierung. Sie plant die Wiederaufnahme der Verbindungen nach Delhi und Mumbai, Bangkok und New York bis spätestens März. Zusätzlich will sie neue Flüge nach Tripolis, Colombo und Guangzhou lancieren. Eine zweite Boeing 777-200ER, ein Airbus A310-300 und eine B737-800 sollen nächsten Monat geliefert werden. Alle Flugzeuge werden von Biman Bangladesh Airlines geleased. Zurzeit bedient die Airline mit ihrer Flotte 14 internationale und vier nationale Destinationen.