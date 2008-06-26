Biman bestellt vier zusätzliche 737NGs

Biman Bangladesh Airlines hat gestern eine Bestellung für vier 737-800 im Wert von US$ 320 Millionen aufgegeben.
Damit steigt die Zahl der bestellten Boeing Flugzeuge auf zwölf Stück. Biman hatte im Vorfeld bereits den Kauf von vier 777-300ER und vier 787-8s, sowie Kaufoptionen für je vier weitere Maschinen dieser Typen angekündigt. Sie betreibt zurzeit vier DC10, drei A310 und drei F-28s. Der Kauf der neuen Flugzeuge ist Teil einer Reorganisationphase, in der bereits 3.000 Jobs gekürzt und die inländische Kapazität enorm reduziert wurden.