Biman übernimmt Boeing 737-800NG

Biman Boeing 737-800NG (Foto: Boeing)

Die Fluggesellschaft Biman Bangladesh Airlines konnte am 24. November 2015 die erste direkt bei Boeing eingekaufte 737-800NG übernehmen, dies teilte Boeing gestern mit.

Die nationale Fluggesellschaft von Bangladesch hat zum ersten Mal eine bei Boeing direkt gekaufte Boeing 737-800 der neusten Generation übernommen. Biman betreibt momentan drei geleaste Boeing 737-800NG und sechs Boeing 777-300ER. Die Airline hat im April 2008 auch vier Boeing 787-8 in Auftrag gegeben.