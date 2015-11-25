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Biman übernimmt Boeing 737-800NG

25.11.2015 PS
Biman Boeing 737-800NG
Biman Boeing 737-800NG (Foto: Boeing)

Die Fluggesellschaft Biman Bangladesh Airlines konnte am 24. November 2015 die erste direkt bei Boeing eingekaufte 737-800NG übernehmen, dies teilte Boeing gestern mit.

Die nationale Fluggesellschaft von Bangladesch hat zum ersten Mal eine bei Boeing direkt gekaufte Boeing 737-800 der neusten Generation übernommen. Biman betreibt momentan drei geleaste Boeing 737-800NG und sechs Boeing 777-300ER. Die Airline hat im April 2008 auch vier Boeing 787-8 in Auftrag gegeben.

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